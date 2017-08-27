Без разрешения кризиса на Донбассе отношения между США и РФ будут испорчены — Волкер

Россия расплачивается за присутствие на востоке Украины санкциями и политически, отметил спецпредставитель Госдепартамента Штатов.

Курт Волкер Скриншот

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украинеутверждает, что отношения между его страной и Россией являются важными, но они будут испорчены, если не будет найдено решение

Об этом он рассказал в интервью Financial Times, пишет espreso.tv.

В то же время собеседник подчеркнул, что политика РФ в отношении востока нашего государства не приведет к чему-нибудь хорошему.

"Россия расплачивается за присутствие на Донбассе санкциями и политически", — добавил дипломат.

По его словам, при сохранении нынешнего положения дел ситуация будет ухудшаться, и в итоге дипломатические и экономические отношения с Россией будут заморожены. Также Волкер отметил, что ситуация на Донбассе не улучшается.

"Есть, возможно, ощущение, что конфликт сам по себе становится хуже и продолжит становиться хуже до тех пор, пока мы не сделаем что-нибудь", — сказал спецпредставитель Госдепа.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что на захваченной части востока Украины находятся три тысячи профессиональных российских военнослужащих. Ознакомиться со сведениями главы государства можно здесь.