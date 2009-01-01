Без решения энергетических проблем мы даем России ключи от нашей национальной безопасности — нардеп

ЛДНР никакие не "республики", а зависящие от Москвы оккупированные территории, говорит Сергей Высоцкий.

Сергей Высоцкий Народный фронт

Нельзя оставлять страну без тепла и света, однако необходимо принять ответственное политическое решение по энергетической независимости Украины от России и фейковых "республик" Донбасса.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий в эфире "5 канала".

"Я понимаю аргументы украинской стороны. И мне понятно, что для властей, Кабинета министров, даже для меня как депутата, сейчас оставить людей в конце зимы без отопления, без электроэнергии, это будет еще большей бедой, чем сейчас завезти поезд с углем с неподконтрольной территории. Но эта блокада — это симптом проблемы", — сказал Высоцкий.

"Мне как парламентарию в 2014 году рассказывали некоторые люди, что выгодно покупать газ у "Газпрома". Но правительство Яценюка приняло политическое решение, что мы не можем в состоянии войны с Россией закупать газ у агрессора и зависеть от страны-агрессора. Да, нам говорили, что это невозможно, однако правительство Яценюка и наш парламент сумели реализовать эту идею", — подчеркнул представитель "Народного фронта".

Нардеп отметил, что проблему стоит решать не дубинками и блокадами, а политически садиться и договариваться.

"Видеть расчеты и думать на следующий сезон, как мы можем диверсифицировать поставки угля, потому что мы не можем закупать ресурсы у зависящих от России анклавов. Фактически мы даем им долю от нашей экономики, от нашей политики, от решений — ключ к национальной безопасности и обороне, потому что мы понимаем, что ЛДНР никакие не "республики", а зависящие от Москвы оккупированные территории", — резюмировал Высоцкий.

Фото, видео: nfront.org.ua