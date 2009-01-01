Бездарность и преступление. Доброволец обвинил генералов, бравших Иловайск

Нужно было отойти на 10-20 км в глубину, сделать мощный укрепрайон и заблокировать Донецк, говорит Владимир Гунько.

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак УНИАН

Командующий войсками сектора "Б" и оперативным командованием "Юг" генерал-лейтенант Русланв августе 2014-го, и командующий сектором "Д" генерал-лейтенант, чьи войска должны были прикрывать операцию со стороны границы с РФ, показали свою бездарность.

Об этом боец добровольческого батальона "Донбасс", гранатометчик Владимир Гунько рассказал в интервью "Главреду".

"Я читал выводы временной следственной комиссии Верховной Рады за 2014 год, где генерал Хомчак говорит, что ему лучше знать, какая была обстановка. Но если он знал, какая там была обстановка, почему он не знал, что в двух километрах от штаба сектора — засада с бронетехникой и большим количеством живой силы, что уже очень близко представители РФ, что за Многопольем стоит батарея 120 мм минометов, реактивная артиллерия, из которой нас обстреливали с 18 августа с 21:30 и до утра 28-го? Что это такое? Это ли не бездарность высшего руководства? Это ли не бездарность того генерала, который получил еще и какие-то награды?", — говорит ветеран АТО.

"Я считаю, что это бездарность и преступление. К тому же из штаба, которым командовал генерал Литвин, массово бежали офицеры, и об этом есть свидетельства многих солдат, стоявших там. В штаб сектора "Б" приходили военнослужащие, которые говорили, что командование их давно бросило. Почему посылали наши подразделения на Саур-Могилу, зная, что ее обстреливали, Амвросиевку? Почему было не отойти на расстояние примерно 10-20 километров в глубину, закрепиться, сделать мощный укрепительный район, чтобы заблокировать Донецк, и вести наступательные действия, брать в кольцо", — задал резонный вопрос доброволец.

"И даже при заходе войск РФ на высотах давать им отпор, накрывать их массово артой, ведь они переходили украинскую границу. И это был бы наглядный акт агрессии. А наши войска уничтожали бы врага на своей территории. А то, что произошло, это бездарщина нашего руководства. Не могу сказать, чья конкретно, но все фамилии ответственных генералов известны, как и то, к чему их действия привели", — заметил Владимир Гунько.

"Официальные данные — 366 погибших, а по факту около тысячи. Командование было бессильно стратегически. И это понимают люди с минимальным военным образованием, те, кто учился на военной кафедре, и у кого были занятия по тактике", — резюмировал он.

Напомним, ранее боец "Донбасса" рассказал, как россияне потом грозили окруженным бойцам АТО: "Ваши п***** вас сдают, а мы — должны уничтожить".

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