Безвизнаш. Официальный журнал ЕС обнародовал законодательный акт

Решение о введении безвизового режима между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после опубликования.

Сегодня, 22 мая, в Официальном журнале Европейского Союза был обнародован законодательный акт, которым

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Согласно документу, Украина будет удалена из списка стран, граждане которой обязаны иметь визу для пересечения границы, и внесена в список тех стран, на граждан которых это требование не распространяется.

Решение о введении безвизового режима между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после опубликования.

Напомним, 17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.