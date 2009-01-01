"Безысходность и злоба коллаборантов". Чийгоз рассказал о цинизме приговора оккупантов

Наше право на свободу, достойную жизнь и любовь к Родине являются опасностью для российской власти, заявил Чийгоз.

Ахтем Чийгоз islam.in.ua

Каждыйи каждый украинец должны понимать, что их право на свободу и любовь к Родине являются "опасностью для российской власти".

Об этом говорится в датированном 12 сентября обращении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к участникам митинга в его поддержку, размещенном на странице председателя Меджлиса Рефата Чубарова в Facebook.

"11 сентября слушал приговор. Сколько цинизма, лжи, и главное, страха за каждым произнесенным словом и действиями судей, власти России перед силой, мужеством, решительностью моего народа", — отметил он.

Чийгоз добавил, что "их раздражает, пугает истинный патриотизм, который им не понятен и не присущ".

"Им удобно прикрываться лжепатриотизмом, пропитанным гнилым национал-шовинизмом, насаждаемым ими не только своему народу", — подчеркнул он.

По его словам, "каждый крымский татарин, каждый украинец должен понимать, что наше право на свободу, достойную жизнь и любовь к Родине являются опасностью для российской власти".

"Приговор вобрал в себя безысходность и злобу коллаборантов. Но их радость преждевременна. Им не удастся сделать главной ценностью ложь и подлость. Им никогда не быть авторитетами народа", — резюмировал Чийгоз.

Напомним, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

11 сентября 2017 так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы.

12 сентября адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил, что подал две апелляционные жалобы и требует отменить приговор нелегитимного суда, вынесенный его подзащитному. Защита после рассмотрения апелляции Верховным судом РФ на этот приговор намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.