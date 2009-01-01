"Беззащитная" Россия. Зачем РФ наращивает силы на границе с Украиной

Действия Кремля обусловлены агрессивной природой российского империализма, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Организацияи обустройство укреплений на западных рубежах РФ — это "отступление" России из Европы, которое может превратиться и в наступление.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".

"Противостояние России с НАТО, Западом в целом сопровождалось тезисом о том, что с расширением НАТО на восток Россия теряет свои защитные барьеры, созданные во времена Советского Союза по линии его западных границ. Таким образом, Россия якобы становилась беззащитной перед возможным наступлением с запада", — говорит политический эксперт.

"Сегодня дестабилизацию Украины и создание значительных оборонительных рубежей на западной границе нынешней РФ можно рассматривать как последовательные шаги по реализации плана "отступления" России из Европы. Это отступление может в любой момент превратиться в наступление, что обусловлено агрессивной природой российского империализма. Но объективных предпосылок для такого наступления сегодня не существует", — подчеркнул политолог.

Говоря о том, насколько России удается навязывать мировому сообществу свое видение событий на Донбассе и в Крыму, Максим Умный заметил: "Вряд ли можно говорить об успехе российской пропаганды в мировом масштабе, учитывая ее интенсивность и масштаб привлеченных ресурсов".

"России иногда удается посеять сомнение у мирового сообщества относительно событий в Украине. Но ее позицию разделяют главным образом политические маргиналы и аутсайдеры. Вместе с тем, Украина является весьма пассивной в этом вопросе, поэтому риск проиграть в информационной войне сохраняется", — подытожил завотделом развития политсистемы Нацинститута стратегических исследований.

Напомним, ранее политолог рассказал, почему Москва упрощает "донбасситам" получение российских паспортов.

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