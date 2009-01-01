Бильдт обвинил Венгрию: играет в грязную националистическую политику

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС нельзя пересмотреть, отметил европолитик.

Флаг Венгрии, иллюстрация yeniakit.com.tr

Экс-министр иностранных дел Швеции, член Евросовета по внешним связямзаявил, что Венгрия играет в грязную националистическую политику.

Об этом он рассказал Радио Свобода, комментируя негативное отношение венгров к украинскому закону "Об образовании".

В то же время европолитик подчеркнул, что пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, о котором заговорила Венгрия, невозможен.

"Венгры привыкли вести грязную домашнюю политическую игру, как они это уже делали несколько лет назад в отношении Словакии. Так же они ведут себя и в отношении Румынии. Это не что иное, как грязная националистическая политика, в которую играет Венгрия", — отметил собеседник.

Напомним, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (в частности, ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран. В документе говорится, что в школах могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках — украинском, английском или на других официальных языках ЕС.