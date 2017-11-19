Билецкий рассказал, как должна действовать Украина, чтобы вернуть Крым и Донбасс

Билецкий отметил, что Россия мечтала о захвате Крыма с 1991 г и аннексировала полуостров, когда Украина была ослабленной.

Андрей Билецкий Главред

Украина может вернуть оккупированные Крым и Донбасс только военным путем, однако необходимо ослабить саму Россию, у которой есть очень много проблем.

Такое мнение высказал экс-командир полка "Азов" и внефракционный народный депутат Андрей Билецкий в эфире телеканала NewsOne, сообщается на сайте "Слово и дело".

"За две недели, как нам заявлял Порошенко, невозможно. Это чрезвычайно сложный вопрос. Россия мечтала о захвате Крыма с 1991 года, и у нее на это ушло немало времени — по большому счету 13 лет", — отметил он.

Билецкий напомнил, что аннексия полуострова состоялась, когда Украина была ослабленной — Кремль дождался выгодного момента, заполнив страну своей агентурой и "нанес короткий удар".

"Это и есть рецепт, как надо действовать Украине. Таким же самым путем нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить", — подчеркнул он.

Одновременно он подчеркнул, что следует ослаблять Россию "геополитически", укреплять украинскую армию и ждать подходящий момент, для "исключительно военного пути".

"Далее, когда придет подходящий момент, — исключительно военный путь. Дипломатия будет нужна потом. Для того, чтобы заключить хороший мир за столом переговоров", — заключил Билецкий.

Стоит также отметить, что слова нардепа вызвали значительный резонанс в российских СМИ, которые назвали его заявление "призывом напасть на РФ".

Ранее в Кабмине сделали оптимистичное заявление об окончании войны на Донбассе.