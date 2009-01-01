Блицкриг и захват Киева.Экс-глава СБУ раскрыл планы Путина в 2014-м

Со стороны Чернигова заходили боевые российские вертолеты, неоднократно нарушавшие границу, рассказал Наливайченко.

Экс-глава СБУ раскрыл планы Путина в 2014 году ntv.ru

В 2014 году в планах президента РФ Владимира Путина был блицкриг, в результате которого российские войска до 8 марта должны были захватить Киев.

Об этом заявил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает издание "Гордон".

Он подчеркнул, что у него была соответствующая информацию по этому поводу.

"Со стороны Чернигова заходили боевые российские вертолеты, неоднократно нарушавшие границу, показательно потом разворачиваясь назад, на территорию России. Разведка каждую ночь — не ежедневно, а еженощно — информировала нас о готовности российского военного десанта, о транспортных самолетах в Таганроге, Ростове-на-Дону, Белгороде, которые грузятся с боевыми приказами высадки в Киеве", — рассказал Наливайченко.

"Мы собирали людей небольшими отрядами, и на 10 марта нам удалось собрать сорок новых "альфовцев", и был уже новый командир. Я отдал приказ. Сколько оружия нашли на месте расположения киевской "Альфы": это два гранатомета, и у каждого, слава богу, был хотя бы автомат и пистолет — личный, табельный. Вот с этим и выдвинулись в Жуляны, Борисполь, Узин и другие аэропорты (не буду называть для врага) для того, чтобы перекрыть взлетно-посадочные полосы, взорвать их в случае захода российского военного десанта на Киев. Это знало и руководство государства, и этим занималась СБУ после Революции Достоинства", — добавил экс-глава СБУ.

Напомним, ранее политолог Дмитрий Орешкин заявил о том, что Путин получил Крым, но стратегически проиграл Украину.