Блогер раскрыл, чего боится главарь ДНР

Захарченко "для ваты — царь и бог", отметил Фашик Донецкий.

Александр Захарченко dan-news.info

Известный блогер, который пишет под псевдонимом Фашик Донецкий, заявил, что главарь самопровозглашенной ДНРбоится ходить побез охраны.

Об этом он рассказал в интервью online.ua.

В то же время активист утверждает, что тот является "говорящей обезьяной".

"Когда Захарченко приезжал на открытие отжатого "Метро", он стоял в окружении охраны. Это была ох*ренная куча людей", — отметил собеседник.

При этом блогер задался вопросом — "если человек доказывает, что он лидер чего-то там, что все люди — за него, то зачем ему к чертовой матери охрана?". "Друже, чего ты боишься? За тебя ж — все в Донецке! Почему же ты ходишь с охранниками?", — добавил Фашик Донецкий.

По его словам, Захарченко "для ваты — царь и бог". "Его мнение — чуть ли не закон. Захарченко сказал то, Захарченко сказал это... Ну, смотрите, таких захарченко можно из заднего кармана достать еще 50 человек. Захарченко — это медиа-продукт", — считает аналитик.

Ранее украинский журналист Виталий Портников писал, что Александру Захарченко будет подписан приговор, как только в Кремле придут к окончательному решению о будущем захваченных территорий Донбасса.