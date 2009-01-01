Блокада Донбасса. Активисты готовятся отражать штурм полиции

Редут "Запорожье" в Бахмуте окружили спецподразделения полиции.

Участники блокады на оккупированном Донбассе заявили, что редут "Запорожье" в Бахмуте окружен спецподрозделениями полиции. Есть все признаки подготовки к штурму.

Об этом сообщает Штаб блокады на своей странице в Facebook.

Якобы речь идет о спецназе главка МВД Донецкой области и бывшем "Беркуте", говорится в сообщении участников блокады.

В свою очередь гарнизон редута "Запорожье" занял боевые позиции и подготовился к отражению штурма.

"Штаб предупреждает должностные лица МВД, которые принимали участие в планировании операции, а также тех, кто будет выполнять преступные приказы. Если в результате ваших преступных действий прольется кровь наших боевых побратимов — вы лично будете отвечать перед теми, кто останется в живых!" — отметили в Штабе.

Напомним, участники блокады заявили о планировании силового разгона акции МВД.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно оккупированными территориями на Донбассе стало дестабилизирующим фактором.

В результате этой блокады под угрозой оказалось энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабммин принял решение о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, которое предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.