Блокада Донбасса. Участники объявили о втором этапе акции

Активисты начинают блокировать автомобильные дороги, которыми так же провозится контрабанда.
блокады на Донбассе переходят ко второму этапу — блокированию автомобильных дорог.
Об этом сказал начальник Штаба экономической блокады ОРДЛО Сергей Акимович в эфире Громадського радіо.
"После того, как мы заблокировали практически весь железнодорожный трафик, мы переходим ко второму этапу — начинаем блокировать автомобильные дороги, которыми так же провозится контрабанда.
На сегодняшний день мы уже имеем 4 блока, они мобильные, не постоянные, потому что они должны быть как можно ближе к линии разграничения", — рассказал Акимович.
Напомним, фейковые ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, действующих на территории республик. Эти действия связаны с непрекращающейся железнодорожной блокадой Донбасса.
Напомним, политаналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", как блокада Донбасса играет на руку врагам Украины.
Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Блокада ЛДНР: почему боевики начали шантажировать Украину?"
Видео: ТСН