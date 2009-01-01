Блокада Донбасса. Участники объявили о втором этапе акции

Активисты начинают блокировать автомобильные дороги, которыми так же провозится контрабанда.

Блокада на Донбассе, иллюстрация. Фейсбук штаба блокады торговли с оккупантами

Участники блокады на Донбассе переходят ко второму этапу — блокированию автомобильных дорог.

Об этом сказал начальник Штаба экономической блокады ОРДЛО Сергей Акимович в эфире Громадського радіо.

"После того, как мы заблокировали практически весь железнодорожный трафик, мы переходим ко второму этапу — начинаем блокировать автомобильные дороги, которыми так же провозится контрабанда.

На сегодняшний день мы уже имеем 4 блока, они мобильные, не постоянные, потому что они должны быть как можно ближе к линии разграничения", — рассказал Акимович.

Напомним, фейковые ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, действующих на территории республик. Эти действия связаны с непрекращающейся железнодорожной блокадой Донбасса.

Напомним, политаналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", как блокада Донбасса играет на руку врагам Украины.

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Видео: ТСН