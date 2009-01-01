Блокада дошла до верхов: развязка близка?

Соблазн "качнуть ситуацию" сегодня существует у многих политиков.

Участники блокады ОРДЛО Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами

Впрочем, еще до решения СНБО свою правительство высказали правительство и президент. Премьер Владимир Гройсман назвал преступление блокирование поставок угля, а Петр Порошенко живописал негативные последствия этих действий, от возможного падения экспортной выручки до негативного восприятия Украины в глазах жителей ОРДЛО. Глава государства отметил, что оно сохраняет ограниченные экономические отношения с неконтролируемыми территориями, и решением СНБО перечень товаров, которые могут пересекать линию разграничения, будет сокращен.

Реакция властей вызвала ответ со стороны "штаба блокады", призвавшего сторонников с зарегистрированным оружием присоединиться к блокированию. Похоже, инициаторам блокирования оказалось мало поддержки со стороны военнослужащих 16-го батальона ВСУ, которые с оружием в руках "ушли в отпуск". Подобное развитие событий крайне негативно характеризует Украину в глазах мирового сообщества, подчеркивая неспособность властей эффективно повлиять на ситуацию. Да и вообще вооруженные "активисты" вблизи линии разграничения — это нонсенс в условиях АТО.

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Обращает на себя внимание значительная активизация "блокадников" накануне годовщины гибели Небесной Сотни. Последняя декада февраля уже несколько лет подряд — период высокого политического напряжения в Украине, когда властям предъявляют вполне обоснованные и надуманные претензии, пытаются повлиять на них. В этой порой мутной воде политического болота пытается выудить необходимую себе "рыбку" и Россия, руками спецслужб умело манипулирующая протестными настроениями. К сожалению, в обществе не наблюдается дефицита граждан, ожидающих мгновенного изменения к лучшему. Власти, со своей стороны, не преуспели в коммуникационной тактике и стратегии диалога с согражданами.

Обращает на себя внимание позиция партии "Самопоміч", VIP-депутаты которой стали активными участниками блокады. С одной стороны, политическая сила интересным образом увязывала "мусорную блокаду" Львова с "блокадой торговли на крови" на Донбассе. Можно подумать, что поставки российского оружия сепаратистам зависят от объема вывезенного в Украину угля. С другой — стоит вспомнить ожесточенную борьбу соратников Садового за проведение досрочных выборов в Кривом Роге и ее бесславное завершение. К сожалению, партия, претендовавшая на роль третьей силы, сегодня заметно сдулась. Сегодня ее конек — закон о временно оккупированных территориях, выглядящий неоднозначно и вряд ли способный быть принятым в целом после скоротечного обсуждения. "Самопоміч" делает ставку на риторику "зрады", чем мало отличается от других оппозиционных политических сил.

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Наэлектризованное общество, пребывающее в ожидании решений проблем здесь и сейчас, сегодня оказывается неспособным задать вопросы, лежащие на поверхности. Почему блокада происходит именно на железной дороге, где транспортируются грузы, которые проверяет СБУ и фискалы? Почему блокирование ввоза антрацита, дефицит которого невозможно компенсировать по мановению волшебной палочки, осуществляется в разгар отопительного сезона? Какими могут быть последствия блокады для промышленных регионов Украины, потребляющих куда больше энергии, чем города-миллионники? Как соединяется в головах некоторых политиков призыв объявить войну то ли России, то ли сепаратистам с ограничением ввоза на контролируемую территорию энергетических ресурсов, необходимых для нормального функционирования экономики и ЖКХ?

Тем временем с новыми силами вышла на политическую авансцену Юлия Тимошенко. После возвращения из-за океана вдохновленная Трампом Юлия Владимировна повела информационную атаку на правительство, призывая к увольнению Гройсмана. Заявление о том, что она не претендует на пост премьера — классический пример политического лукавства, ведь Тимошенко в эфире NewsOne уже рисует конфигурацию будущего парламентского созыва и подчеркивает, что глава правительства должен опираться на конституционное большинство. Уточнять имя и фамилию премьера при таком раскладе, думаю, излишне.

Объективно говоря, соблазн "качнуть ситуацию" сегодня существует у многих политиков. И общественные настроения, и украинская политическая практика свидетельствует о том, что формула "чем хуже — тем лучше", активно использованная российскими большевиками 100 лет назад, не утратила актуальности и сегодня. Это свидетельствует об отсутствии четко выписанных национальных интересов и понимания у многих политиков, что разрушение Украины может превратить их в изгнанников, а крах самого государства может иметь необратимые последствия для миллионов его граждан.

Евгений Магда

Фото: Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами