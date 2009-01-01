Блокада ЛДНР: почему боевики начали шантажировать Украину?

Насколько для Украины критичны шаги, к которым боевики грозятся прибегнуть, если не будет снята блокада оккупированных территорий.

Торговая блокада оккупированных территорий, инициированная рядом народных депутатов Украины, длится уже более месяца. За это время все "за" и "против" такой акции, все риски и преимущества, которые она создает, активно обсуждались в Украине, где часть общества высказывалась не только за сохранение блокады, но и за ее ужесточение, в то время как большинство представителей власти уверяли граждан в крайнем вреде блокады для государства. В результате блокады правительство даже приняло решение о введении чрезвычайного положения в энергетике.

Однако главари ЛНР и ДНР до последнего времени не высказывались относительно блокады. Но 27 февраля появилось заявление "лидеров" самопровозглашенных "республик" Игоря Плотницкого и Александра Захарченко, которые потребовали от Киева прекратить железнодорожную блокаду Донбасса. Если же украинская сторона не выполнит требования боевиков, они угрожают с 1 марта ввести внешнее управление на украинских предприятиях, которые еще продолжают действовать на оккупированных территориях, и прекратить поставки угля Украине, переориентировав их на российские рынки.

Эксперты рассказали "Главреду", почему боевики только сейчас начали выдвигать какие-то требования о прекращении блокады, значит ли это, что акция начала приводить к серьезным финансовым потерям в самопровозглашенных "республиках", насколько шаги, которые грозятся предпринять лидеры боевиков, критичны для Украины, и как Киеву следует реагировать на эти требования и угрозы главарей ЛДНР.

Напомним, что ранее "Главред" писал, что торговая и транспортная блокада украинскими активистами оккупированных территорий серьезно бьет по "народным республикам", поскольку, как объясняли экономисты, основным источником доходов боевиков была продажа добытого на Донбассе угля Украине. Теперь же, в результате данной акции, боевики лишены этих средств, которые в том числе шли на поддержание их "армии".

Тарас Березовец Главред BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец:

Социально-экономическая ситуация на временно оккупированных территориях крайне сложная. И наши граждане, которые работают на тамошних предприятиях, полностью зависят от контрактов с Украиной. Так что в результате блокады страдают сотни тысяч людей, потому что множество людей и их семьи зависят от этой работы. А в результате данной акции они могут оказаться лишенными средств к существованию.

Украинские граждане на оккупированных территориях и так не довольны действиями боевиков, и по этой причине могут даже начаться стихийные акции протестов. Несмотря на давление, боевики теряют контроль. Мы видим, что уже нет таких супер-жестких репрессий, которые были в 2014-2015 годах. Поэтому бизнесмены и торговцы на стихийных митингах высказывают протесты против действий руководства самопровозглашенных "республик". Поэтому, безусловно, боевики вынуждены были прибегнуть к угрозам украинской стороне.

Как боевики могут, помимо всего прочего, действовать в ответ? Вполне возможна эскалация напряженности на Донбассе, увеличение количества обстрелов, а также провокаций против ВСУ.

Мы понимаем, что все незаконные блокады, которые организовывают активисты или народные депутаты, — это чистой воды популизм. Необходимо принимать стратегию деоккупации Донбасса и определять, торгуем мы с этими территориями или нет. Без такого законодательного решения все эти блокадные действия выглядят как голый политический популизм, который, кроме всего прочего, приносит серьезный вред и бьет по интересам наших граждан. (Поскольку следует четко различать, что есть боевики, а есть наши граждане, которые вынужденно оказались на оккупированных территориях, и многие из них не разделяют взгляды "руководства" террористических "республик".)

Что касается угроз боевиков, то, во-первых, следует понимать, что рынок сбыта угля с Донбасса — это только Украина. России этот уголь не нужен, ведь у нее полно собственных дотационных шахт на Кузбассе. Соответственно, Россия этот уголь покупать не будет.

Во-вторых, если боевики введут внешнее управление на украинских предприятиях, это приведет только к одному — в результате пострадают простые люди, которые работали на этих предприятиях, получая хоть какую-то зарплату, за счет которой их семьи могли выживать.

Даже если боевики предпримут те действия, которыми они угрожают, это ни к чему не приведет. Ну, сделают, а дальше что?

Что касается того, нужно ли Украине каким-то образом реагировать на требования боевиков, то здесь только один ответ — Украина не ведет переговоров с террористами. Поэтому реагировать на их требования, угрозы и призывы не нужно. Однако нужно снимать нынешнюю незаконную блокаду, которая вредит и приносит убытки экономике Украины, но при этом обязательно принимать законы, которые урегулируют существующие противоречия.

Владимир Цибулько Главред Владимир Цибулько:

Боевики начали выдвигать требования о прекращении блокады оккупированных территориях по той причине, что состояние экономики ЛДНР очень непростое. А украинские предприятия, которые там находятся, предоставляют десятки тысяч рабочих мест местному населению. Если в результате блокады прекращается работа этих предприятий, то это потребует огромных финансовых вливаний России и затрат со стороны боевиков, которые контролируют хоть какие-то экономические процессы.

Потому-то боевики и организовывают кампанию шантажа, чтобы сохранить привычное для них положение дел.

Что касается угроз, которые сейчас озвучивают боевики, то они не критичны для Украины. Как известно, правительство на ближайшем заседании намерено инициировать пересмотр привычных форм экономических отношений с оккупированными территориями. Очевидно, что будет сформирована система на нескольких уровнях — от критически важных потоков товаров до наименее важных и наименее необходимых.

В этом смысле инициатива боевиков выглядит как вторичная после решений украинского правительства, которое учитывает настроения граждан — в нашем обществе все более популярной становится позиция о прекращении каких-либо отношений с оккупированными территориями. Людям не понятна логика экономических отношений с Донбассом на фоне удержания незаконными бандформированиями десятков украинцев в плену, террора против украинского населения на этих территориях и т.д. Несколько странным выглядит тот факт, что Украина до сих пор не применила весь спектр своих возможностей для того, чтобы унять террор на оккупированных территориях.

Следует ли Украине реагировать на требования боевиков? Боевики не являются стороной переговоров, поэтому попытки вести с ними какие-то торги будут значить легитимацию незаконных образований и их главарей. Россия также, исходя из своего желания узаконить "органы власти", сформированные в "народных республиках", пытается шантажировать Украину. Нельзя сказать, что интеллектуальный уровень лидеров группировок боевиков позволяет им придумывать собственные сценарии действий — они являются лишь исполнителями, которые не самостоятельны в своих решениях. Это — игра Кремля. И эта игра начинает сводиться к тому, чтобы на своих условиях все-таки всучить оккупированные территории Украине и заставить содержать эти образования из украинского бюджета.

Киев вряд ли пойдет на такие условия. Если эти территории вернутся в состав Украины, то произойдет это только на наших условиях.

Александр Палий Главред Александр Палий:

Боевики используют нынешнюю блокаду оккупированных территорий, чтобы руками самой Украины создать социальные проблемы на Донбассе, а затем обвинить во всем Киев. Так они делают то, что хотят.

"Благодаря" этой блокаде стали видны уязвимые места украинской энергетики. И уже можно утверждать, что никаких поставок угля с оккупированных территорий больше не будет. Так, участники блокады очень помогли России своими действиями. Поскольку они наглядно показали ей проблемы, существующие в украинской энергетике в критический момент — когда заканчивались запасы накопленного угля. Фактически они играли на руку врагу.

Поэтому, на мой взгляд, в этой акции участвовали либо обманутые люди, либо те, кто сознательно играл на руку врагу. Очевидно, что среди руководителей и инициаторов данной акции были люди, которые осознанно подыгрывали России.

Теперь же Россия поняла уязвимые места украинской энергетики. Поэтому, чтобы нанести по Украине удар, никакой уголь с Донбасса поставляться не будет. А те предприятия, которые еще остаются на оккупированных территориях и которые еще не разграблены, отныне, вероятнее всего, будут работать на российскую экономику.

Боевики же сейчас озвучивают требования и угрозы для того, чтобы блокаду разогнали, и чтобы была вброшена в Украину искра гражданской войны. Но угля они уже не дадут Украине в любом случае, поэтому придется научиться жить без него. И это не зависит от того, снимут эту блокаду ОРДЛО или будут продолжать. Россия, узнав о слабостях украинской энергетики, будет использовать их в своих целях. Теперь, в нынешних условиях, будет подрываться экономический рост Украины, который наблюдался в последнем квартале и был рекордным за десятилетие.

Также при этом наносится вред экспорту, потому что металлургия с этим связана, и благодаря металлургии в Украину заходили миллиарды долларов, которые помогали поддерживать валютный курс.

Кроме того, в результате этого подразделения террористов насытятся новым "пушечным мясом", что тоже важно — ведь Россия не хочет еще более массово отправлять на Донбасс россиян, ведь это делать не так уж легко (они туда едут, затем бегут оттуда и все рассказывают). Россия хотела бы, чтобы прямо на месте гибли жители Донбасса, и на том все заканчивалось.

Фактически я бы сказал, что вред, нанесенный Украине участниками блокады, колоссален. Эти люди пытались казаться супер-патриотами, но на деле оказались супер-вредителями.

Максим Розумный Главред Максим Розумный:

Если говорить о выдвинутом Украине требовании боевиков ЛНР и ДНР прекратить блокаду оккупированных территорий, то следует отметить несколько моментов. Прежде всего, боевики долго не реагировали на нее, что говорит, скорее всего, о том, что вся эта история не представляла для них большой проблемы: либо это не мешало их планам, либо блокада не была для них настолько существенной.

В случае, если Украина не прекратит блокаду оккупированных территорий, боевики угрожают ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции. Но насколько мне известно, намерения национализировать или ввести внешнюю администрацию на этих предприятиях, либо же заставить их перерегистрироваться в этих квазигосударственных образованиях начали обсуждаться вместе с началом блокады ОРДЛО. Однако стратегический интерес "народных республик" — все-таки заставить прибыльные предприятия, которые дают рабочие места и платят налоги, зарегистрироваться на территории ЛНР и ДНР. А блокаду боевики просто используют как удобный повод для этого.

Таким образом, выдвинутый Украине ультиматум боевиков играет на руку инициаторам блокады. Он показывает, что, если украинская сторона сейчас прекратит блокаду, значит, подыгрывает сепаратистам и выполняет их требования.

Почему я так считаю? Потому что стратегический интерес нынешней верхушки группировок ЛДНР состоит в том, чтобы сорвать любое мирное урегулирование ситуации на Донбассе, которое предусматривает возвращение этих территорий в состав Украины. То есть они стремятся сорвать "минский процесс". Вместо этого они стремятся провести институционализацию непризнанных "республик". То есть их больше привлекает путь Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Это и есть их цель, но для ее реализации им не хватает экономической базы.

Безусловно, пока что это очень сложная и противоречивая комбинация. Но все понимают, что как только эти предприятия прекратят свою украинскую регистрацию, они сразу же потеряют свои рынки и возможности работать. Но какое-то движение в данном направлении идет, и боевики пытаются расшатать нынешнюю ситуацию, когда эти предприятия не работают на экономическую базу ДНР и ЛНР.

При этом для Украины не является столь критичной угроза боевиков прекратить поставки угля, поскольку все это время, пока продолжается блокада, мы как-то выживаем без этих поставок, да и зима уже заканчивается, и температура поднялась.

Если обобщить все происходящее вокруг блокады, можно утверждать, что идет стратегическая игра на суверенизацию ЛНР и ДНР. Кстати, признание Россией документов этих "народных республик" и введение российского рубля в качестве официальной валюты на этой территории говорят именно о такой логике.

Но параллельно идут закулисные игры, которые касаются экономических интересов конкретных людей, которые задействованы в торговле между ОРДЛО и Украиной и с одной, и с другой стороны. Этот фактор тоже не следует оставлять без внимания.

Следует ли Украине реагировать на угрозы боевиков и как? Прежде всего, мы должны позаботиться об обеспечении энергетической безопасности страны. Наш Кабмин и СНБО должны комплексно подойти к решению этой проблемы, понять, как мы должны застраховаться на все возможные случаи, разработать стратегию, чтобы избавить Украину от зависимости от угля с оккупированных территорий, а, значит, и от всех возможных ультиматумов со стороны России или боевиков.

Кроме того, Украина должна в информационном плане отреагировать на такие угрозы сепаратистов — эту ситуацию следует использовать для того, что раскрыть карты противника, показать его реальные интересы и намерения и, таким образом, развеять иллюзии наших западных партнеров о том, что мы имеем дело с конструктивным и серьезным политическим процессом.

Надежда Майная