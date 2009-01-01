Блокадчики открыли редут на Сумщине, нашли несколько поездов из России

Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со страной-оккупантом, отметили в штабе блокады.

Железная дорога и поезда facebook.com/shtab.blokady

В субботу вечером, 4 марта,открыли редут в Конотопе Сумской области, на железнодорожной станции найдены несколько поездов из РФ, в частности, с антрацитом.

Об этом говорится на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

По его данным, сейчас продолжается "инженерное обустройство местности".

"Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со страной-оккупантом — Российской Федерацией", — отметили в штабе.

Также стало известно, что он "планирует в течение месяца взять под эффективный украинский контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля со страной-агрессором — путинской Россией".

Напомним, 16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов заявили, что если за семь дней всех украинских военных не освободят из плена боевиков, начнется блокада оккупированных территорий.

Позже они объявили о начале блокады. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет. В январе 2017-го активисты заблокировали участок железной дороги в Луганской области, полиция возбудила дело по этому факту.

Блокада привела к дефициту антрацитового угля, из-за чего 15 февраля Кабмин ввел в украинской сфере энергетики чрезвычайное положение. Такое распоряжение правительства вступило в силу с 16 февраля, узнать больше о нем можно здесь.

С 1 марта лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александр Захарченко, Игорь Плотницкий — в ответ на торговую и транспортную блокаду подконтрольной боевикам территории начали "национализировать" работающие там украинские предприятия.

Фото: facebook.com/shtab.blokady