В штабе блокады рассказали об акции в Конотопе, редут начал работать в наблюдательном режиме

На пограничной станции поезда останавливали нардепы.

Акция активистов продолжалась до 17 часов facebook.com/shtab.blokady

В Конотопе Сумской области активисты блокады провели акцию предварительного блокирования железной дороги,начал работать в наблюдательном режиме.

Об этом говорится на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

По его данным, на пограничной станции нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко останавливали грузовые поезда и проверяли документы прямо у машинистов.

"Акция предупредительного блокирования продолжалась до 17:00. Поскольку "Укрзалізниця" отказывалась предоставлять информацию о номенклатуре данных грузов, следовавших в и из России, народные депутаты были вынуждены останавливать грузовые поезда", — отметили в штабе.

Между тем, после проверки трех грузовых поездов прямо на рельсах, руководство Конотопской "Укрзалізниці" согласилось выполнять Законы Украины и предоставлять народным избранникам информацию о номенклатуре грузов и количестве вагонов.

Напомним, 16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов заявили, что если за семь дней всех украинских военных не освободят из плена боевиков, начнется блокада оккупированных территорий.

Позже они объявили о начале блокады. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет. В январе 2017-го активисты заблокировали участок железной дороги в Луганской области, полиция возбудила дело по этому факту.

Блокада привела к дефициту антрацитового угля, из-за чего 15 февраля Кабмин ввел в украинской сфере энергетики чрезвычайное положение. Такое распоряжение правительства вступило в силу с 16 февраля, узнать больше о нем можно здесь.

С 1 марта лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александр Захарченко, Игорь Плотницкий — в ответ на торговую и транспортную блокаду подконтрольной боевикам территории начали "национализировать" работающие там украинские предприятия.

Узнать мнения экспертов насчет затеянного террористами "отжима" можно в статье "Главреда" — "Национализация" украинских предприятий по-ЛДНРовски: последствия для боевиков и Киева.

Фото: facebook.com/shtab.blokady