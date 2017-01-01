Bloomberg: Как президент Украины оставил в дураках Джо Байдена

В результате финансовой помощи со стороны западных стран и институтов Петр Порошенко еще сильней подготовлен к противодействию реформам в Украине, уверенно издание Bloomberg.

В Украине реформы проводятся ровно настолько, насколько нужно для получения дальнейшей финансовой помощи от Запада. president.gov.ua

Либеральный мировой порядок в том виде, в котором он пока существует, основан на правилах и условиях: если вы выбираете праведный путь, вы получите помощь. Во вторник бывший вице-президент США, как это работало в случае Украины во время, когда он был спецпредставителем администрации Обамы в этом мятежном постсоветском государстве.

Воспоминания должны послужить предостережением для главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая встретилась в среду с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе, чтобы обсудить истекшее сотрудничество МВФ с Украиной.

Байден выступал в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в обстановке, которая явно настроила его на расслабленный лад. Он вспоминал, как во время своего 12-го или 13-го визита в Киев он убедил Порошенко, а затем-премьер-министра Арсения Яценюка уволить Генерального прокурора Виктора Шокина, при котором в стране процветала коррупция, в качестве условия получения кредитных гарантий в размере 1 млрд долларов. Вот как это произошло по версии Байдена:

"Я сказал им: мы вам не даем миллиарда долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я сказал: позвоните ему. Я сказал, что вы не получите миллиарда долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот "сукин сын" был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли".

В аудитории засмеялись. Но "тот, кому в то время доверяли" оказался Юрием Луценко, близким политическим соратником Порошенко, который показал себя агрессивным преследователем политических оппонентов президента.

Порошенко лучше готов к борьбе с реформами

В конце 2017 года Луценко был самым ярым противником Национального антикоррупционного Бюро Украины (НАБУ), ключевой части параллельной системы правосудия, которую международные доноры Украины, включая МВФ, потребовали от него создать для борьбы с повсеместной коррупцией. С тех пор произошло что-то вроде примирения, но Луценко все еще обвиняет НАБУ в незаконных действиях.

Следовательно, если Байден все вспомнил правильно, что осталось за скобками в рассказе об увольнении Шокина? С точки зрения Байдена, к позитивным изменениям привели действия США.

Что США получили за этот миллиард долларов, или, фактически, за все 3 миллиарда долларов кредитных гарантий, предоставленных при Обаме? По сути, Порошенко лучше вооружен против попыток Запада избавиться от коррупции в Украине. Даже Байден, кажется, не уверен, что он достиг всего этого. "Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве", - сказал он в CFR.

Он не одинок. МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз пытаются заставить Порошенко и украинских парламентариев усилить законодательство, позволившее бы создание специального антикоррупционного суда, который президент неохотно вынес на рассмотрение. Они хотели бы узнать, как назначаются судьи. МВФ и Всемирный банк придерживают финансирование. ЕС угрожает отменить безвизовый режим для украинцев - одно из самых больших достижений Порошенко на посту президента.

Прогнулся ровно настолько, насколько необходимо

Цель Порошенко - сделать суд как можно более неэффективным, в то же время выполнив требования Запада, которые позволят Украине получить финансовую помощь. Украинский лидер не может позволить себе ухудшение отношений Украины с Западом, поскольку это приведет к тому, что его страна останется один на один с неумолимым давлением Кремля. Вероятнее всего, он уступит в вопросе создания антикоррупционного суда, а затем найдет способ обходить его, как он уже не раз проделывал это со всеми прочими западными антикоррупционными механизмами.

Порошенко, чье состояние оценивается в 914 миллиона, согласно данным Bloomberg, не дурак: он получит миллиардный кредит и заменил Шокина еще более сильным союзником. Поэтому вполне вероятно, что Порошенко убедил Лагард в Давосе в искренности своих намерений – просчитав, насколько сильно ему необходимо прогнуться под давлением, и прогнувшись ровно настолько, насколько необходимо. За более чем два года этих игр с Байденом и другими западными представителями, он стал виртуозом в этом деле.

Американские и европейские политики не должны питать иллюзий: они ничего не добиваются у Порошенко своими миллиардами. Украина по-прежнему является олигархической клептократией, которая гораздо сильнее напоминает Россию, чем страну ЕС. Порошенко неоднократно доказывал, что, садясь с ним играть, необходимо постоянно следить за его руками. Но если не играть, Украина станет беззащитной для кремлевских нападок, сценарий который Байден описал во вторник в присущей ему красочной манере:

"Россия не намерена пересекать границу и захватывать оставшиеся территории страны при помощи своих танков. В действительности, она собирается обрушить вашу экономику, она вас просто похоронит, и с вами будет покончено. И тогда все покатится в ад".