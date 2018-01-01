"Бл*дь последняя": Собчак во время дебатов плеснула водой Жириновскому в лицо, видео

Лидер ЛДПР обматерил Собчак.

Собчак облила водой Жириновского Фото: РИА Новости

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского в ходе дебатов на канале "Россия 1".

Выступление одного из кандидатов в президенты России Сергея Бабурина прервал Жириновский, и начал эмоционально спорить с Бабуриным.

Собчак сказала, что в его возрасте вредно так волноваться, на что Жириновский ответил "Заткнись, ты дура".

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"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.

Жириновский продолжил обзывать Собчак. После слов о ее сомнительных умственных способностях, Собчак не выдержала и вылила на политика стакан воды.

"Видите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала Собчак.

На что Жириновский не сдержался и обозвал в прямом эфире оппонента: "Черная грязь, отвратительная баба, бл*дь последняя".

Дебаты кандидатов в президенты на канале "Россия 1" 28 февраля посвящены обороноспособности страны и армии. В них принимали участие восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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