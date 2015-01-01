Боец АТО назвал условие, при котором боевики могут захватить Мариуполь

Для того, чтобы взять МАриуполь, боевикам пришлось бы задействовать российские войска в полном объеме.

Боевики ДНР, иллюстрация. joinfo.ua

У пророссийских боевиков на Донбассе будет шанс захватить Мариуполь Донецкой области только в случае задействования войск России в полном объеме.

Такое мнение высказал украинский военнослужащий и блогер Глеб Бабич в интервью ONLINE.UA.

До резкого обострения боев на Светлодарской дуге самой напряженной точкой боевых действий на Донбассе было Широкино, что в 20 км от Мариуполя.

Боец также объяснил, почему боевики атакуют именно на этом направлении.

"Дело не в том, что кто-то мечтает взять Мариуполь. Для этого им пришлось бы задействовать российские войска в полном объеме. Просто они знают, что у нас не так давно были трудности. Они знают, что у нас проходили ротации, были сложности с личным составом. Плюс, сейчас же идут все эти политические движения, связанные с минским процессом — встречи, переговоры. Поэтому, происходящее в районе Широкино — это, прежде всего, элемент давления", — сказал он.

"Кроме того, им необходимо постоянно поддерживать очаг напряжения. У них ведь в войсках достаточно серьезный развал. Потому что за нашими военными стоит большая страна, когда они возвращаются домой — они возвращаются в настоящее государство, которое защитили.

У тех же все с точностью до наоборот. Они постоянно в напряжении, потому что подсознательно осознают фейковость своего образования. И постоянно трясутся из-за того, что Россия их оставит. Это — деморализация по всем параметрам. Это прочно засело у них в подсознании. Потому что системный развал изначально заложен в самой схеме. Чтобы его отсрочить, необходимо поддерживать активность, боевые действия. Поэтому сегодня, как и в 2014-м, они лезут. Их перемалывают", — подчеркнул Бабич.

"Они просто меняют зоны своей активности. Может, с целью отвлечь, запутать. А может, и нет. Но каждый раз командование должно думать, отвлекающий это маневр или нет. И часто оказывается, что нет. Так что расслабляться нельзя", — отметил военнослужащий.

Напомним, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что попытка боевиков атаковать силы АТО в районе Светлодарской дуги обернулась для самих пророссийских террористов огромными потерями в живой силе. Однако президент РФ Владимир Путин вряд ли откажется от обострения ситуации на Донбассе.