Боестолкновение на нейтральной полосе. Под Дебальцево силы АТО дали боевикам по зубам

Боевого охранения сил АТО не дало террористам прорваться в Нижнее Лозовое.

Украинский военный, иллюстрация УНИАН

После, ситуация на левом фланге Светлодарской дуги, а также севернее Калиновки все еще остается напряженной. Здесь противник неоднократно вел обстрелы позиций сил АТО из 120-мм и 82-мм миномётов.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, обстреливались передовые позиции украинских войск на участке между Попасной и Новозвановкой, а в районе Нижнего Лозового (поселок в 5-6 км севернее Дебальцево) состоялось боестолкновение боевого охранения сил АТО и группы пехоты противника на нейтральной полосе.

Там оккупанты пытались осуществить внезапный обстрел из стрелкового автоматического оружия и ручных гранатомётов, однако после обнаружения и 15-20 минутной перестрелки, боевики были вынуждены отойти к своим боевым порядкам, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что силы АТО вплотную подошли к Дебальцево.