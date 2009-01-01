Боевикам ДНР мало "пушечного мяса": отзывают из отпусков, полицаев и охранку гонят в казармы

Академию "МВД ДНР" готовят к эвакуации.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, все военизированные формирования ДНР и подразделения "полиции" и МГБ переведены на казарменное положение по месту несения службы до особого распоряжения. В академии "МВД ДНР" проведены мероприятия по подготовке к эвакуации.
Активно проводится работа с лицами, которые ранее уволились из "правоохранительных органов" и военных формирований "ДНР", с требованиями к возвращению на службу, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, несколькими днями ранее у Авдеевки боевики ДНР понесли такие тяжелые потери, что главарь "республики" Александр Захарченко бросил в бой личную охрану.