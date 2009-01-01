Боевикам ДНР мало "пушечного мяса": отзывают из отпусков, полицаев и охранку гонят в казармы

Академию "МВД ДНР" готовят к эвакуации.

Боевики ДНР, иллюстрация Reuters

В террористическойпродолжается мобилизация всех "силовых" структур. Из отпусков были отозваны все боевики, подразделения приведены в полную боевую готовность.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, все военизированные формирования ДНР и подразделения "полиции" и МГБ переведены на казарменное положение по месту несения службы до особого распоряжения. В академии "МВД ДНР" проведены мероприятия по подготовке к эвакуации.

Активно проводится работа с лицами, которые ранее уволились из "правоохранительных органов" и военных формирований "ДНР", с требованиями к возвращению на службу, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее у Авдеевки боевики ДНР понесли такие тяжелые потери, что главарь "республики" Александр Захарченко бросил в бой личную охрану.