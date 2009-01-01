Боевикам в Донецке неймется: собрали 15 грузовиков "пушечного мяса"

В районе Горловки противник формирует очередную мобильную огневую группу.

Грузовики боевиков, иллюстрация Reuters

После безуспешных попыток атаковать силы АТО в районе, боевики не оставили своих попыток потеснить украинских военных.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Так, в тыловом Будённовском районе Донецка отмечается активное движение транспорта оккупантов к линии разграничения. В сторону Кольцевой дороги (которая ведет к Ясиноватской развязке, примыкающей к промзоне Авдеевки) переброшены до 15 тентованных грузовиков с живой силой и боеприпасами, а также ББМ (4 ед. БМП-2).

Кроме того, в районе Горловки противник формирует очередную мобильную огневую группу. Из Енакиево на Горловку переброшено 3 грузовика с 120-мм миномётами, 3 МТ-ЛБ и 2 автокунга.

Военный эксперт добавил, что "Информсопротивление" продолжает идентификацию подразделений боевиков, дислоцирующихся в Донецке и ведущих обстрелы из жилых кварталов. Идентифицировано подразделение бандформирования "Кальмиус", регулярно осуществляющее обстрелы позиций ВС Украины в Песках и Марьинке.

Место базирования данного подразделения террористов — территория бывшего НИИ "Реактивэлектрон" (Донецк, ул. Бакинских Комиссаров, д.17а). Численность боевиков — порядка 300 человек. На указанной территории находится военная техника и вооружение, которые используются для обстрелов, добавил координатор.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 января, в зоне АТО боевики 78 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате боевых действий три бойца получили ранения.