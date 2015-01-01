Боевикам все неймется. Гонят на Светлодарскую дугу пехоту и бронехнику

У террористов крупнокалиберные пулемёты и станковые гранатомёты.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в район дуги противник подтянул на Молочный и Калиновку (поселок западнее Дебальцево) усиление своим передовым подразделениям из составы резервной группы, ранее развернутой за дорогой Е-50 на участке Углегорск — Булавино.
К передовой переброшено до мотострелковой роты в разреженных боевых порядках, четыре БМП-2, два МТ-ЛБ. Всего выдвинулось вперёд 65-70 боевиков, разбитых на группы по 10-15 чел., с собой имеют крупнокалиберные пулемёты и несколько станковых гранатомётов (5-6 ед.), добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что Дебальцево захлестнули массовые грабежи и мародерство.