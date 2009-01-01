Боевики 10 раз штурмовали Авдеевку и снова подтягивают резервы

В СЦКК уверяют, что принимают меры по прекращению огня в Авдеевке.

Боевики обстреливают Авдеевку из "Градов" Facebook Daniel Rodriguez

и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявили, что принимают все меры по прекращению огня у Авдеевки, но боевики подтягивают резервы и наращивают свою численность.

Об этом заявил руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Анатолий Петренко, о чем со ссылкой на Управление коммуникаций и прессы Минобороны сообщает УНИАН.

"Третий день подряд остается сложной обстановка вокруг населенного пункта Авдеевка. Начиная с утра 29 января, незаконными вооруженными формирования ведутся активные штурмовые действия позиций Вооруженных сил Украины, особенно вокруг Донецкой фильтровальной станции, а также промышленной зоны", — сказал он.

Петренко добавил, что за 2,5 суток зафиксировано десять штурмовых действий с целью завладения позициями сил АТО и улучшения тактического положения банд боевиков.

"Все эти атаки ведутся с применением незаконных видов вооружения, запрещенных Минскими договоренностями. Применяются все виды артиллерии калибра 152 и 122 мм, реактивные системы залпового огня, минометы 120 и 82 мм. В целом за последние двое с половиной суток нами зафиксировано 1578 боеприпасов, выпущенных по позициям, а также по населенному пункту Авдеевка", – сообщил генерал-майор.

Он напомнил, что в результате обстрелов разрушены жилые дома, есть раненые среди местного населения. Город остается без электро-, водо - и теплоснабжения.

Петренко заверил, что СЦКК совместно со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ принимает все меры, чтобы целью ввести "режим тишины", прекратить активные действия противника и остановить использование запрещенных Минскими соглашениями вооружения и военной техники.

"В то же время, противник продолжает маневрировать силами и средствами, подтягивая резервы, наращивает численность личного состава на передовых позициях, а также подтягивает новые образцы вооружения и военной техники, и увеличивает численность примененных боеприпасов", – сообщил он.

По его словам, ремонтные работы с целью восстановления критических услуг для населения Авдеевки и Авдеевского коксохимического комбината не ведутся, поскольку продолжаются активные боевые действия.

Напомним, в результате контрнаступления под Донецком силы АТО закрепились у Спартака.