Боевики 115 раз били из артиллерии, минометов и танков, ранены 2 бойца ВСУ

Nанк вел огонь по Авдеевке.

Позиции сил АТО на Донбассе, иллюстрация facebook.com/backandalive/

За прошедшие сутки, 3 марта, боевики, применяя тяжелую артиллерию и минометы, 115 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе , двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Новогригорьевку, Новониколаевку и Лебединское, а из минометов — Водяное, Марьинку, Красногоровку, Новотроицкое, Широкино. Также по Широкиному и Водяному неоднократно вели огонь БМП противника. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие — по Водяному, Новотроицкому, Широкино, Талаковке и Новогригорьевке. По Водяному и Новотроицком огонь вел и снайпер.

На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, а также танка захватчики вели огонь по Крымскому и Троицкому. Из минометов обстреливали Катериновку, Троицкое, Попасную и Новоалександровка, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов — Крымское.

На Донецком направлении танк вел огонь по Авдеевке. Из 120-и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия били по Авдеевке, шахте Бутовке, Троицком, Пескам, Верхнеторецкому, Невельскому, Опытному, Зайцево, Луганскому.

Напомним, начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что наступление боевиков на Донбассе возможно только при поддержке регулярной армии РФ.