Боевики 122 раза били по ВСУ из тяжелой артиллерии и танков, один наш воин погиб, 5 — пострадали

Танки боевиков вели огонь по Водяному и Лебединскому.

Силовики в зоне АТО, иллюстрация. instagram.com/armed_forces_ua

За прошедшие сутки, 6 марта, в зоне проведения АТО боевики открывали огонь по позициям ВСУ 122 раза. В результате один украинский военный погиб, четыре были ранены и еще один травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении танки боевиков вели огонь по Водяному и Лебединскому. Также по Водяному сепаратисты били из артиллерии.

Из минометов различных калибров, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия террористы обстреляли Гнутово, Новотроицкое, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Новогригорьевку и Широкино. Также из минометов они били по Гнутово, Чермалыку, Талаковке, Павлополю и Водяному. По Березовому, Водяному и Широкино вели огонь БМП и снайперы.

На Донецком направлении из минометов различных калибров террористы обстреливали Авдеевку, Майорск, Троицкое, Верхнеторецкое, Новгородское, Пески, а из гранатометов и стрелкового оружия — Северное, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое, Каменку и Невельское. По Каменке огонь вел снайпер. По Луганскому — БМП.

На Луганском направлении из 152 мм артиллерии террористы неоднократно обстреливали Крымское. Из минометов различных калибров они били по Новоалександровке, Попасной, Новтошковскому, Крымскому, Троицкому, Орехово. Из гранатометов боевики били по Троицкому, Новоалександровке, Новозвановке, Крымскому.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО с апреля 2014 года на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

видео: Військове телебачення України