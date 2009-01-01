Боевики 15 раз нарушали режим "тишины", один воин ВСУ ранен, один погиб

Самым горячим было Луганское направление.

Позиции сил АТО на Донбассе. иллюстрация. Радіо Свобода

За прошедшие сутки в зоне проведение АТО незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Один боец погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве неподалеку поселка Пески Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Луганском направлении было наиболее неспокойно. Здесь боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам неподалеку Станицы Луганской, а укрепления в поселке Счастье обстреляли из зенитной установки. Кроме того, вечером, бандиты почти час из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов били по украинским укреплениях в районе Крымского. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из гранатометов.

На Приморском направлении под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в Талаковке и Водяном.

Напомним, ранее военные сообщали о подлой тактике боевиков на Мариупольском направлении. Террористы поджигают поля, чтобы "выкурить"наших бойцов с позиций.