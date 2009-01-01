Боевики 18 раз нарушали перемирие: один боец погиб, шестеро — ранены

Особенно жарко было в районе Авдеевки.

На Луганском направлении стало жарче rnbo.gov.ua

Прошедшие сутки, 11 августа, взавершились очередной активизацией боевиков и российских военных вдоль всей линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

И если до 18 часов враг неудачно пытался почти всеми огневыми средствами поражения проверить нашу оборону в районе Авдеевки, то вечером напряжение переместилось на Луганское направление.

Так, по нашим позициям неподалеку от Счастья и Новотошковского боевики несколько раз применяли минометы и гранатометы. А по опорному пункту на подступах к Сизому выпустили не менее 5 мин калибра 120 миллиметров. Кроме того, ночью, бандиты почти полчаса били из 120-миллиметрового миномета по украинским укреплениям в районе Крымского.

На Приморском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреливали наш наблюдательный пункт неподалеку от Лебединского. Также вооруженные провокации врага зафиксированы в районе Марьинки.

На Донецком направлении, около 21 часа, в результате обстрела наших позиций из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на окраинах Авдеевки, получил ранение один украинский военный. В ответ наши бойцы, разрешенными средствами поражения, оперативно накрыли позиции врага.

В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий три украинских защитника были ранены, еще трое получили боевые травмы, один — погиб, подорвавшись на мине.

Напомним, сутками ранее, 11 августа, боевики 15 раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Один боец погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве неподалеку поселка Пески Донецкой области.