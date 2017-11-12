Боевики 18 раз открывали огонь, нарвались на 11 ответок, опубликована карта зоны АТО

Вследствие вражеских обстрелов в районе Зайцево получил ранения один защитник Украины.
Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения российско-оккупационные войска осуществили 18 прицельных обстрелов наших позиций.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали адекватный ответный огонь.
Вследствие вражеских обстрелов в районе Зайцево получил ранения один защитник Украины. Он был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь.
На Луганском направлении боевики незаконных вооруженных формирований осуществили 12 прицельных обстрелов по нашим защитникам. 4 мины калибра 120-мм враг выпустил по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе Майского. Еще 4 мины калибра 82-мм противник выпустил вблизи Зайцево. В районе этого же населенного пункта также зафиксированы неоднократные вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Из этих же видов вооружения российско-оккупационные войска вели обстрелы наших военных вблизи н.п. Луганское, Новоалександровка, Майорск, Лозовое, Екатериновка и Новолуганское. Из вооружения БМП противник вел обстрел по позициям сил АТО в районе Попасной.
На большинство вражеских обстрелов защитники Украины давали адекватный ответ из вооружения, не запрещенные минскими договоренностями.
На Приморском направлении за прошедшие сутки произошло 6 прицельных вражеских обстрелов по нашим подразделениям.
Минометные обстрелы калибров 120-и 82-мм противник совершил по украинским защитникам вблизи н.п. Пески, всего выпустив 8 мин. Также под минометные обстрелы калибра 82-мм попали позиции Сил АТО в районе н.п. Широкино и Водяное. Всего враг выпустил по нашим защитникам по 7 мин, а вблизи Водяного еще и применил вооружение БМП. Кроме этого, позже, в районе Широкино зафиксирован вражеский обстрел из 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23-2. Из станковых и ручных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Новоселовки Второй и Старогнатовки.
В случаях прямой угрозы жизни, военнослужащие Вооруженных Сил Украины применяли по врагу оружие, не запрещенное минскими соглашениями: гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Напомним, ранее стало известно о новых потерях противника у ДАПа.
Видео: Ukraine Crisis Media Center.