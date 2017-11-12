Боевики 18 раз открывали огонь, нарвались на 11 ответок, опубликована карта зоны АТО

Вследствие вражеских обстрелов в районе Зайцево получил ранения один защитник Украины.

ВСУ 11 раз открывали адекватный ответный огонь Фейсбук 93 ОМБР

На Донбассе за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали открыто применять по позициям сил АТО вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба Минобороны.

Всего за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения российско-оккупационные войска осуществили 18 прицельных обстрелов наших позиций.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали адекватный ответный огонь.

Вследствие вражеских обстрелов в районе Зайцево получил ранения один защитник Украины. Он был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь.

На Луганском направлении боевики незаконных вооруженных формирований осуществили 12 прицельных обстрелов по нашим защитникам. 4 мины калибра 120-мм враг выпустил по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе Майского. Еще 4 мины калибра 82-мм противник выпустил вблизи Зайцево. В районе этого же населенного пункта также зафиксированы неоднократные вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Из этих же видов вооружения российско-оккупационные войска вели обстрелы наших военных вблизи н.п. Луганское, Новоалександровка, Майорск, Лозовое, Екатериновка и Новолуганское. Из вооружения БМП противник вел обстрел по позициям сил АТО в районе Попасной.

На большинство вражеских обстрелов защитники Украины давали адекватный ответ из вооружения, не запрещенные минскими договоренностями.

На Приморском направлении за прошедшие сутки произошло 6 прицельных вражеских обстрелов по нашим подразделениям.

Минометные обстрелы калибров 120-и 82-мм противник совершил по украинским защитникам вблизи н.п. Пески, всего выпустив 8 мин. Также под минометные обстрелы калибра 82-мм попали позиции Сил АТО в районе н.п. Широкино и Водяное. Всего враг выпустил по нашим защитникам по 7 мин, а вблизи Водяного еще и применил вооружение БМП. Кроме этого, позже, в районе Широкино зафиксирован вражеский обстрел из 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23-2. Из станковых и ручных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Новоселовки Второй и Старогнатовки.

В случаях прямой угрозы жизни, военнослужащие Вооруженных Сил Украины применяли по врагу оружие, не запрещенное минскими соглашениями: гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, ранее стало известно о новых потерях противника у ДАПа.

Видео: Ukraine Crisis Media Center.