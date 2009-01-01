Боевики 19 раз нарушали перемирие, два воина ВСУ получили ранение

Приморское направление за последние несколько дней оказалось в эпицентре противостояния.

Силы АТО под Авдеевкой, иллюстрация president.gov.ua

Обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем сохраняла тенденции к обострению. В целом за прошедшие сутки, 27 октября, незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, Украинские военные 16 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так Приморское направление за последние несколько дней оказалось в эпицентре противостояния. Противник все чаще применяет вооружение, которое запрещено мирными договоренностями.

Днем в течение нескольких часов боевики обстреливали из артиллерии калибра 122 миллиметра, 82-миллиметровых минометов, пулеметов наши позиции неподалеку Широкино. Украинские воины огнем из пехотного вооружения отвечали врагу. Вследствие этого противостояния получил ранения один наш воин. Кроме того, вечером под минометным огнем снова оказались укрепления сил АТО возле Водяного. А на подступах к Марьинке оккупанты дважды обстреляли наших защитников из гранатометов, рассказали в штабе АТО.

На Донецком направлении, ночью пророссийские наемники трижды били из пехотного вооружения в районе Зайцевого. Из этой же оружия боевики провоцировали украинских бойцов на окраинах Мироновского и в Авдеевской промзоне.

На Луганском направлении враг почти час из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов бил по опорным пунктам украинской армии неподалеку Трехизбенки, отметили в штабе.



Напомним, силы АТО жестко подавили активность боевиков у Авдеевки, ранен украинский военный