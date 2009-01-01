Боевики 22 раза нарушили "перемирие". Силовики жестко отвечали врагу, один воин ВСУ ранен

Основная активность боевиков была сконцентрирована на Приморском направлении.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация. Reuters

За прошедшие сутки, 3 октября, в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Во время обстрелов украинские военные 17 раз применяли оружие на поражение. По уточненным данным в результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Основная активность боевиков была сконцентрирована на Приморском направлении. Здесь противник не только применял минометы различных видов, но и бил из оружия, которое по мирным договоренностям давно должно быть отведено от линии разграничения.

Так в течение часа боевики вели огонь по позициям вблизи Широкино из переносной реактивной пусковой установки "Град "Партизан", гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Позже также били из 82-миллиметрового миномета.

Оккупанты в течение двух часов, начиная с шести вечера, били из реактивной системы залпового огня "Град" по опорному пункту вблизи Талаковки, где они выпустили 38 реактивных снарядов. Также боевики дважды обстреливали из минометов калибра 120 миллиметров жилой сектор поселка Водяное.

На Донецком направлении боевики дважды били по укреплениям ВСУ на подступах к Авдеевке и Невельскому. Также под вражеским огнем оказались позиции сил АТО у шахты Бутовка, Зайцево и Майорска.

На Луганском направлении боевики вечером и ночью 4 раза из гранатомета и стрелкового оружия обстреливали наших защитников в окрестностях Трехизбенки. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. В результате противостояния, около 18.00, получил ранения один наш военный.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук ранее писал, что под Горловкой силы АТО дали по зубам обнаглевшим боевикам.