Боевики 30 раз за сутки били по силам АТО, жарко было у Авдеевки, Докучаевска и на Бахмутке

Один украинский защитник получил ранения, сообщает штаб спецоперации.

Украинские военные у пулемета, иллюстрация Фото: Facebook штаба АТО

За прошлые сутки, 19 августа,30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Донецком направлении, с 19 часов и почти до полуночи, боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты в Авдеевский промзоне. Также, вечером, под вражеским огнем оказались украинские позиции на подступах к Каменке, Пескам и Верхнеторецкому (Ясиноватский район).

На Луганском направлении противник из гранатометов бил по Малиновому и Троицкому. А около 22 часов боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра в районе Новотошковского (Попасняниский район).

На Мариупольском направлении напряжения и дальше сохраняется неподалеку Старогнатовки (Бойковский район). Здесь, в конце суток, преступники обстреливали наши опорные пункты из минометов и артиллерии калибра 152 миллиметра.

Также стоит добавить, что вчера, в очередной раз демонстрируя пренебрежение к Минским договоренностям, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома мирных жителей в поселке Зайцево. А около 19 часов из гранатометов били по Марьинке, добавили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, сутками ранее, 18 августа, боевики и российские военные на Донбассе 25 раз нарушили режим тишины. В ходе боевых действий три украинских воина получили ранения, поэтому силы АТО жестко подавили активность боевиков.