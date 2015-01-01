Боевики 32 раза били по позициям ВСУ на всех направлениях, один воин ранен

По Старогнатовке боевики вели огонь из БМП.

Позиции сил АТО, иллюстрация Скриншот

За прошедшие сутки, 5 декабря, в зоне проведения АТО террористы продолжили обстрелы, 32 раза открывая огонь по украинским позициям на всех направлениях. В результате боевых действий один военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем сепаратисты вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов — по Талаковке и Станице Луганской, по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении из минометов боевики вели огонь по Марьинке. Из гранатометов и стрелкового оружия — по Гнутово, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяному и Новотроицкому. По Старогнатовке боевики вели огонь из БМП.

На Донецком направлении боевики из 152 миллиметровой артиллерии вели огонь по украинским позициям в районе Троицкого, а из 82 миллиметровых минометов — по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Луганскому и Авдеевке.

Напомним, 4 января, в зоне АТО на Донбассе боевики 52 раза обстреляли позиции украинских силовиков, ранен один боец.