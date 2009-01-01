Боевики 36 раз били по позициям ВСУ, потерь среди наших бойцов нет

В основном боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В штабе отметили, что в конце прошлых суток террористы усилили обстрелы, в основном они применяли стрелковое оружие и гранатометы.
Основное напряжение сохранялось на Донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 4 раза открывали огонь в районе Зайцево, дважды — возле Песок. Из гранатометов преступники били в Авдеевской промзоне, возле Каменки и шахты Бутовка.
На Приморском направлении после 18:00 террористы продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались позиции ВСУ на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. По опорным пунктам сил АТО возле Талаковки сепаратисты трижды били из крупнокалиберных пулеметов.
На Луганском направлении боевики открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового.
Напомним/, 23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа по случаю начала учебного года.
фото: proua.com.ua