Боевики 41 раз били по позициям ВСУ, один воин погиб, еще один ранен

Боевики продолжили обстрелы позиций сил АТО на Приморском и Донецком направлениях.

За прошедшие сутки, 9 сентября, в зоне проведения АТО боевики 41 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий погиб один военный, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на Приморском и Донецком направлениях.

Так, с 18 часов боевики 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам ВСУ вблизи Авдеевки. Из этого же оружия российские наемники несколько раз били по окрестностям Зайцево. А около 22 часов применили 82-миллиметровый миномет на подступах к шахте Бутовка.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали укрепления сил АТО у Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя и Березового. Гранатометы применяли вблизи Талаковки и Богдановки. Почти в 22.00 в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Красногоровки, один украинский военный погиб, один получил ранения.



Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что среди контролируемых Россией наемников есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огняв связи с началом нового учебного года.