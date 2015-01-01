Боевики 46 раз открывали огонь по ВСУ, применяя "Грады" и БМП

На Луганском направлении в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град"

За прошедшие сутки, 9 января, в зоне проведения АТО боевики 46 раз открывали огонь, 5 украинских военных получили ранения.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

Так на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов террористы обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия — Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь также вела БМП.

На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП.

На Луганском направлении в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град". Из минометов террористы неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов — по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке боевики вели огонь и из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.

Напомним, по данным штаба АТО, 8 января боевики 51 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе на всех направлениях.

видео: Військове телебачення України