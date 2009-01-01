Боевики 59 раз били по ВСУ. Авдеевку обстреляли из танка и минометов, а Широкино — из БМП

По Тарамчуку и Широкиному вели огонь БМП противника. А по Авдеевке — танк.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. sprotyv.info

За сутки, 21 февраля, в зоне проведения АТО на Донбассе пророссийские боевики совершили 59 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают в одностороннем порядке нарушать любые договоренности", — говорится в сообщении.

По данным штаба АТО, на Мариупольском направлении из 120— и 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Гнутово, Талаковку, Водяное, Павлополь. По Тарамчуку и Широкиному вели огонь БМП противника.

На Донецком направлении из 120 — и 82-миллиметровых минометов захватчики обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменке огонь вел и снайпер. По Авдеевке — танк.

На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов обстреляли Катериновку и Новоалександровку. Из гранатометов — Станицу Луганскую.

Напомним, проект "Новороссия" закрыт. Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука объяснил, почему Путин зачищает боевиков на Донбассе.

видео: Військове телебачення України