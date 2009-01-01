Боевики 6 раз нарушили перемирие, два украинских военных ранены и травмированы

Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО применяли оружие на поражение противника.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация. Facebook.com

С полуночи, 9 октября, в зоне проведени АТО боевики 6 раз нарушили перемирие, обстреливая позиций украинских войск из минометов и гранатометов разных видов, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения и травмы. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО применяли оружие на поражение противника.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Неспокойнее всего было на Приморском направлении, где оккупанты ночью из автоматических гранатометов били по укреплениям сил АТО неподалеку от Красногоровки.

"Наши военные накрыли врага огнем из крупнокалиберного пулемета. В результате противостояния получил ранение один украинский боец. Пострадавшего оперативно госпитализировали, и сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", — сообщили в штабе АТО.

Кроме того, под утро пророссийские наемники обстреляли позиции украинских военнослужащих из противотанкового гранатомета возле Талаковки. В результате этой провокации один военнослужащий ВСУ получил боевую травму.

Также около 16.00 враг в районе Широкино применил 82-миллиметровый миномет.

На Донецком направлении в течение дня боевики обстреливали из пулеметов украинских защитников возле Авдеевки и Невельского.

На Луганском направлении факт применения противником противотанкового гранатомета зафиксирован неподалеку от Новоалександровки.

Ранее собщалось, что в зоне АТО наши военнослужащие взяли под полный контроль взлетную полосу и окраины донецкого аэропорта, а еще установили украинский флаг в нескольких метрах от разрушенного терминала.