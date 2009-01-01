Боевики 61 раз били по позициям ВСУ из минометов и БМП, активно работали снайперы

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация Скриншот

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 61 раз открывали огонь, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по Чермалыку, Водяному и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики били по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП — по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 мм минометов террористы обстреляли Троицкое и Новоалександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики били по Валуйскому, Станице Луганской, Попасной. По Валуйскому огонь также вел снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики вели огонь по Авдеевке, Опытному и Пескам.

Напомним, ранее в Минобороны назвали потери боевиков в зоне АТО за прошлую неделю.

Видео: Військове телебачення України