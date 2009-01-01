Боевики 67 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один наш воин ранен

В результате боевых действий один украинских военнослужащий был ранен.

Позиция сил АТО на Донбассе, иллюстрация. Facebook.com

За прошедшие сутки, 12 февраля, в зоне проведения АТО было зафиксировано 67 обстрелов позиций украинских военных со стороны боевиков. В результате боевых действий один украинских военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров были обстреляны Павлополь, Новотроицкое и Красногоровка. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригоровку, Чермалык, Николаевку, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке вели огонь снайперы, а по Новогригоровке — БМП.

На Донецком направлении из минометов обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Зайцево, Песках, Новоселовке Второй, Каменке, Луганскому. По позициям в районе Авдеевки вела огонь БМП противника. В Троицком, Новоселовке Второй и Каменке зафиксирована активность вражеских снайперов.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.

Напомним, экс-глава СБУ, представитель Украины в минской переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что на востоке нашей страны не стоит ожидать серьезного фронтального наступления боевиков.