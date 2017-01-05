Боевики 7 часов били по позициям сил АТО на Светлодарской дуге и получили по зубам у Авдеевки

Кроме легкого вооружения, противник широко применял минометы и вооружение БМП.

Боевик в промзоне Авдеевке, иллюстрация Reuters

В среду, 4 января, самое большое боевое присутствие врага сохранялось на Светлодарской дуге, на которую пришлась половина всех вчерашних случаев нарушения перемирия на Донецком направлении. Каждый из семи вражеских обстрелов наших позиций вблизи Луганского продолжался в среднем один час. Наравне с легким вооружением, противник широко применял минометы и вооружение БМП.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковника Александра Мотузяника сообщает сайт mediarnbo.org.

Две мощные перестрелки продолжительностью два час каждая состоялись в Авдеевской промзоне сразу после захода солнца. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Также дважды враг нарушил режим прекращения огня в соседней с Авдеевка Крутой Балке.

Неспокойно было и севернее Горловки — в Зайцево, где враг днем ​​провел ряд вооруженных провокаций, а ближе к вечеру обстрелял украинские рубежи обороны из минометов.

Тихо прошедшие сутки разве что в районе Донецкого аэропорта. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, в том числе 6 — с применением минометов.

Карта зоны АТО СНБО

Напомним, за вчерашние сутки боевики 52 раза обстреляли позиции сил АТО, один боец ранен.

карта: mediarnbo.org