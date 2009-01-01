Боевики 82 раза били по позициям ВСУ, применяя танки, БМП и БТР

По Луганскому, Авдеевке, Новозвановке огонь вели танки, БМП и БТР боевиков.

Reuters

За прошедшие сутки, 8 февраля, в районе проведения АТО боевики 82 раза открывали огонь по позициям украинских сил, потерь среди военных ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении из 152 мм артиллерии боевики обстреливали Луганское. Из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы били по Невельскому, Верхнеторецкому, Каменке, Авдеевке, Опытному, Пескам, Троицкому, Луганскому, Мироновскому и Зайцево. По Луганскому и Авдеевке также огонь вели танки.

На Луганском направлении из артиллерии 152 и 122 мм сепаратисты обстреливали Новотошковское и Крымское. Из минометов боевики били по Малиновому, а из гранатометов и стрелкового оружия — по Катериновке, Попасной, Крымскому, Новозвановке, Желтому и Новоалександровке. По Новозвановке вели огонь БМП и БТР боевиков.

На Мариупольском направлении из 152 и 122 мм артиллерии террористы обстреляли Марьинку, Лебединское и Широкино. Из минометов были обстреляны Широкино и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты открывали огонь по Лебединскому, Водяному, Павлополю, Широкино и Гнутово.

Ранее бойцы АТО рассказали, как отжали у врага позиции под Авдеевкой.