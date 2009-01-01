Боевики 9 раз за сутки обстреляли силы АТО, получили ответку у Авдеевки, Золотого и Широкино

Один украинский воин получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
В районе проведения АТО конце прошлых суток активность противника несколько снизилась. После 18 часов боевики не применяли минометы и другое тяжелое вооружение, а огневое противостояние наших войск с оккупантами сохранялось только вблизи нескольких населенных пунктов.
Так, вечером, уже по типичной тактике пророссийские наемники несколько часов из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши позиции на подступах к Авдеевке.
Из этого же оружия боевики били по украинским опорным пунктам вблизи Крымского и Золотого на Луганском направлении.
А на Приморском направлении под вражеским огнем из противотанкового гранатомета и пулеметов оказались укрепления сил АТО у Широкино.
Напомним, сутками ранее, 5 октября, враг 24 раза поливал позиции ВСУ,силовики жестко отвечали боевикам, потерь не было.