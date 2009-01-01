Боевики 9 раз за сутки обстреляли силы АТО, получили ответку у Авдеевки, Золотого и Широкино

Один украинский воин получил ранения.

Боевик с гранатометом twitter.com/dubovoyslavyans

За прошлые сутки, 6 октября,9 раз нарушили перемирие. Украинские военные 7 раз отвечали врагу, используя весь спектр оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В районе проведения АТО конце прошлых суток активность противника несколько снизилась. После 18 часов боевики не применяли минометы и другое тяжелое вооружение, а огневое противостояние наших войск с оккупантами сохранялось только вблизи нескольких населенных пунктов.

Так, вечером, уже по типичной тактике пророссийские наемники несколько часов из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши позиции на подступах к Авдеевке.

Из этого же оружия боевики били по украинским опорным пунктам вблизи Крымского и Золотого на Луганском направлении.

А на Приморском направлении под вражеским огнем из противотанкового гранатомета и пулеметов оказались укрепления сил АТО у Широкино.

Напомним, сутками ранее, 5 октября, враг 24 раза поливал позиции ВСУ,силовики жестко отвечали боевикам, потерь не было.