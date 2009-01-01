Боевики 92 раза били по силам АТО, Авдеевка — на грани выживания без воды, света и тепла

В городе нет электричества, падает температура в системе отопления.

Авдеевка поставлена на грань выживания twitter.com/poroshenko

В течение пятницы, 24 февраля, боевики и российские военные продолжали нарушать любые достигнутые

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии они обстреливали Павлополь и Гнутово. Из 120 миллиметровых минометов — Красногоровку, Гнутово и Широкино. Из 82 мм минометов — Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутово, и Широкино. По Широкино и Павлополю огонь вели из БМП противника.

На Донецком направлении из 122 мм артиллерии оккупанты обстреливали Верхнеторецкое. Из минометов различных калибров раз — Троицкое, Пески, Луганское, Дачу, Зайцево, Каменку, Новоселовку, Верхнеторецкое, Авдеевку. Также, в течение всего дня из гранатометов противник стрелял по Авдеевке, Дачах, Майорску, Зайцево, Пескам, Луганскому. Из танков — по Пескам и Каменке, по Луганскому — из БМП.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия враг бил по Новоалександровке, Троицкому и Новозвановке. Также, по Новозвановке оккупанты вели огонь из БМП.

В общем зафиксированы 92 обстрела. 12 наших военных ранены, четверо травмированы, рассказали в штабе спецоперации.

Чуть позже силовики добавили, что вчера около 23.00, в результате нескольких мощных обстрелов со стороны боевиков, в Авдеевке исчезло электроснабжение. Как сообщают офицеры оперативного пресс-центра, в городе постепенно снижается температура в системе отопления. Ощутимые проблемы с мобильной связью и доступом в Интернет. Критические объекты инфраструктуры продолжают подключать к электрогенераторам. Информация уточняется.

Напомним, днем ранее боевики оставили Авдеевку без воды, накрыв артиллерией склад хлора Донецкой фильтровальной станции.