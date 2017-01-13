Боевики активизировались на Светлодарской дуге: карта зоны АТО

На Светлодарской дуге снова активизировались силы оккупанта.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"На Светлодарской дуге снова активизировались силы оккупанта. Наравне с легким вооружением враг активно применял бронетехнику и минометы. Обстрелы противником позиций сил АТО в районе Луганского продолжались более 5 часов. На Горловском периметре боевые действия велись только на севере, вблизи Зайцевого, при этом враг применял минометы", — отметил он.

По его словам, также на Донецком направлении сложной сохраняется обстановка в Авдеевской промзоне. Суммарно, там вражеские обстрелы украинских позиций продолжались почти 5 часов, в течение которых боевики активно использовали пулеметы, гранатометы и выпустили более 70 мин. Кроме того в соседних с промзоной Каменке и на позициях в "Шахте Путиловская" состоялся ряд вражеских обстрелов, включая минометные.

Всего за сутки на этом направлении было 16 вражеских обстрелов, 3/4 которых — с использованием минометов.

На Луганском направлении основные боевые действия велись в Попаснянском районе с эпицентром в Новозвановке.

"За сутки там противник провел 16 обстрелов позиций сил АТО. При этом засветло боевики использовали в основном стрелковое оружие. А уже с закатом солнца традиционно перешли на запрещенное Минскими договоренностями вооружение — минометы и артиллерию калибра 152-мм, из которой выпустили 15 снарядов", — сказал он.

Спикер отметил, что на Светлодарской дуге и в Троицком, что на стыке Донецкой и Луганской областей, также было неспокойно.

"Интенсивность вражеских обстрелов на этих рубежах была на порядок меньше, однако не обошлось без минометов, которые использовались противником как днем, так и ночью. На восток от Крымского, вдоль всей линии фронта, до самого села Сизое сохранялась тишина. Всего за сутки на Луганском направлении произошло 26 вражеских обстрелов, более трети которых — из тяжелого вооружения", — констатировал Мотузяник.

На Мариупольском направлении в районе Марьинки-Красногоровки было на порядок спокойнее, чем сутками ранее.

"Не зафиксировано ни одного случая применения противником запрещенного Минским договоренностям оружия", — отметил спикер.

Аналогичное уменьшение интенсивности боевых действий прослеживалось на участке фронта Павлополь – Широкино, где большинство обстрелов были с применением легкого вооружения и неприцельными, сообщил он.

"В случае с использованием врагом минометов на этом участке фронта — боевики применяли их скорее с целью провокации наших защитников. Как следствие – ни один снаряд не попал в наши позиции. На линии фронта от Докучаевска до Чермалика режима тишины придерживались образцово. Всего за сутки на Мариупольском направлении противник обстрелял силы АТО 36 раз, абсолютное большинство из которых была неприцельными", — рассказал Мотузяник.

Напомним, ранее волонтер Юрий Мысягин рассказал подробности продвижения сил АТОна Светлодарской дуге.