Боевики били из запрещенного вооружения, применяя танки и "Грады", 5 наших воинов ранены

Позиции сил АТО под Авдеевкой боевики обстреляли из разных видов вооружения, включая танки и "Грады".

Боевики крыли Авдеевку из "Градов". radiosvoboda.org

Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. За прошедшие сутки, 12 марта, боевики 82 раза открывали огонь по украинским позициям. В результате 5 военных ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Нарушая существующие договоренности, российские террористические войска обстреливают укрепления украинских защитников из оружия калибром более 100 мм, говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из минометов калибра 120 мм боевики вели огонь по украинским позициям возле Широкино, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки. По Широкино также бил танк. Из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов сепаратисты обстреливали Гнутово, из БМП, СПГ — Водяное, а по Павлополю и Чермалыку враг бил из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

На Донецком направлении позиции сил АТО под Авдеевкой боевики обстреляли из стрелкового вооружения, пулеметов крупного калибра, гранатометов различных систем, минометов и танков. Около 19.00 они также начали бить по Авдеевке из "Градов".

Опорные пункты сил АТО возле Невельского, Верхнеторецкого, Зайцево, Опытного и Каменки террористы обстреляли из минометов калибра 82 мм. По украинским позициям возле шахты Бутовка боевики били из БМП и СПГ. Из 120 мм минометов они обстреляли Луганское.

На Луганском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли украинские позиции возле Валуйского, Новоолекандровки и Новозвановки, а из 120 мм минометов — укрепления в районе Крымского.

Силы АТО открывали ответный огонь для снижения огневой активности врага, говорится в сообщении штаба.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал , что на Донбассе боевики применяют противотанковые комплексы российской разработки последних поколений, дальность стрельбы которых в полтора раза больше, чем у произведенных в Украине.