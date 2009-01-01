Боевики бьют из тяжелого вооружения на всех направлениях, пострадали 6 наших воинов

По Авдеевке и Зайцево огонь вели снайперы, а по Троицком — зенитные установки.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. mediarnbo.org

За прошедшие сутки, 9 марта, в зоне проведения АТО террористы 80 раз били по позициям ВСУ, используя тяжелое вооружение. В результате боевых действий пять украинских военных ранены, один травмирован.

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО в своем Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Водяное, Марьинку, Павлополь и Богдановку. Из гранатометов и стрелкового оружия — Лебединское, Старогнатовку, Тарамчук, Марьинку, Новогригорьевку, Широкино, Чермалык, Водяное, Гнутово. Снайпер вел огонь по Талаковке.

На Луганском направлении из минометов разных калибров террористы били по Крымском, Новоолександровке и Попасной. Из гранатометов и стрелкового оружия — Новозвановку, Новоолександровку и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Невельское, Майорск, Авдеевку, Дачу и Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия — Опытное, Каменку, Луганское, Пески, Невельске, Авдеевку, Зайцево и Троицкое. Из стрелкового оружия — Майорск. По Авдеевке и Зайцево огонь вели снайперы, а по Троицком — зенитные установки.

Ранее в разведка Минобороны сообщали о том, что боевики надевают форму ВСУ, готовят провокации против сил АТО.