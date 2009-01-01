Боевики что-то затевают: в Макеевку переброшены сотни спецназовцев ГРУ

Спецназовцы размещены на территории шахты "Северная".

Российский спецназ, иллюстрация uapress.info

После нескольких городов Донбасса, в восточной части оккупированной боевиками и российскими военнымитакже замечены российские спецназовцы.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на территории шахты "Северная" (шахта № 21-бис, входит в ГП "Макеевуголь") размещены прибывшие из России военнослужащие 3-й бригады спецназа ГРУ ГШ ВС РФ (дислоцируется в Тольятти) в количестве около 200 человек.

Ранее "Главред" сообщал, что для доукомплектования и повышения боевых возможностей боевиков, с территории РФ на Донбасс прибыли подразделения российского спецназа. Это бойцы из состава двух бригад спецназа ГРУ ГШ ВС РФ — 10 обр СпН (постоянное место дислокации — Молькино, Краснодарский край РФ) и 16 обр СпН (Тамбов).

Также напомним, что сразу на нескольких участках линии фронта (участок от Старогнатовки до Докучаевска, в районе Тельманово, напротив Невельского, на левом фланге Светлодарской дуги от Троицкого до Рассадок) отмечено появление разведподразделений спецназа ГРУ (по 20-25 чел.), разбитых на группы по 5-6 человек.