Боевики цинично пренебрегают "перемирием": обстреляли дома жителей Марьинки

Потерь среди наших защитников нет.

Позиции сил АТО на Донбассе, иллюстрация. УНИАН

В конце прошлых суток, 25 сентября, в районе проведения АТО обстановка оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. Всего боевики 13 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие ВСУ 11 раз открывали огонь. Потерь среди наших защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным штаба, после 18.00 пророссийские боевики активизировали обстрелы наших позиций на Приморском и Донецком направлениях.

Так, вечером враг применял крупнокалиберный пулемет на подступах к Авдеевке и Майорскому. А под гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты у Жованки и шахты Бутовка.

На Приморском направлении захватчики из крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Водяного и Талаковки. А около 21.00 наемники выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра вблизи Лебединского.

Также вечером, в очередной раз цинично демонстрируя пренебрежение как к мирным договоренностям, так и гражданскому населению региона, боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра дома жителей Марьинки. К счастью, пострадавших среди местных нет.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (18-24 сентября) в зоне спецоперации были уничтожены 11 боевиков, 19 — ранены.