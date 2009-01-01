Боевики ДНР бунтуют: командование заставляет их чинить пушки, танки и БМП "на коленке"

Ремонт техники кустарным способом резко негативно влияет на его качество.

Ремонт бронетехники боевиков Reuters

В рамках повышения уровня боеспособности подразделений, командование двух бригад и ряда отдельных батальонов получило указание нарастить темпы "ремонта и восстановления" техники и вооружения, в том числе "собственными силами частей и подразделений".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевикам предлагают для этого интенсивнее использовать мощности "местной гражданской промышленно-ремонтной базы" (принуждение к ремонту техники местных предприятий), а также "шефскую и волонтёрскую помощь".

Командование "частей и подразделений", получивших данное указание, высказывает недовольство, указывая, что подобный подход приемлем в случае с автотранспортом, в то время как ситуация с вышедшей из строя бронетехникой, специальной техникой и артвооружением намного хуже (требуются "специфические" запчасти и расходные материалы, которые поставляются из РФ в недостаточных количествах).

Соответственно, из-за их дефицита, боевики вынуждены ремонтировать технику кустарным способом, что резко негативно влияет на качество ремонта, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в ЛНР мотострелки воруют деньги, предназначенные на ремонт боевых машин.